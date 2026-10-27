Готовилась к зиме: в Житомирской области женщина потеряла деньги в Viber
В Житомирской области женщина стала жертвой мошенничества. Она хотела купить зарядную станцию в Интернете, но товар не получила
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
В Viber женщина договорилась о покупке зарядной станции. Она перечислила продавцу более 42 тысяч гривен. Счет был оформлен на ФЛП, потому женщина была уверена, что все хорошо. Однако после перечисления денег продавец скрылся.
Правоохранители расследуют мошенничество.
Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.
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