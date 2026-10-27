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27 октября 2026, 21:16

Аптечные сети вернули 214 млн грн неуплаченных налогов

27 октября 2026, 21:16
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Четыре аптечных сетей возместили государственному бюджету 214 млн грн неуплаченных налогов и перечислили еще 30 млн грн в поддержку Вооруженных сил Украины. По данным следствия, на протяжении 2022-2025 годов сети использовали схему с искусственным завышением затрат

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, для реализации схемы использовали патенты на дезинфекцию помещений и борьбу с грызунами.

Под видом платы за право их использования аптечные сети перечислили более 2 млрд. грн. роялти, которые включали в расходы предприятий. Это позволяло уменьшать сумму налога на прибыль, которую нужно было уплатить государству.

В дальнейшем средства, по данным следствия, выводили через фиктивные предприятия и обналичивали.

В январе 2026 г. двоим лицам сообщили о подозрении. Организатора схемы объявили в международный розыск.

После возмещения неуплаченных налогов прокуроры направили в суд ходатайство об освобождении причастных лиц от уголовной ответственности в соответствии с ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Украине в ближайшее время придется тратить больше денег на лекарства. Однако граждан успокаивают, что не будет одномоментного подорожания сразу на все товары в аптеке.

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