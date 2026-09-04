Фото: МВА

Російські війська 4 вересня здійснили дві атаки безпілотниками на громадський транспорт у Центральному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Близько 11:00 ворог поцілив дроном у маршрутний автобус. Постраждали пʼятеро людей. Зокрема, 25-річна дівчина, яка в момент скиду перебувала на зупинці, отримала вибухову травму та уламкове поранення лівої ноги.

Чотирьох постраждалих доставили до лікарні, ще одній людині медики надали допомогу на місці.

О 11:45 окупанти знову атакували маршрутний автобус. Також під удар потрапив легковик.

Відомо про 5 поранених. До лікарні доставили трьох людей – 67-річного чоловіка та двох жінок віком 61 і 69 років. У постраждалих діагностували уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їхній стан – середньої тяжкості.

За повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, попередньо, серед містян є загиблі. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одещини безпілотниками. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, п’ятеро постраждали, серед них – дитина.