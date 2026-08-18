Фото: поліція

У ніч на 18 серпня російські окупанти здійснили чергову серію атак ударними дронами різних типів по Херсону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Один із безпілотників росіяни спрямували на приватний будинок у Центральному районі міста. Заряд від РПГ залетів через вікно до кімнати та впав у дитяче ліжечко, де в цей момент спав дворічний хлопчик.

Боєприпас не вибухнув – дитина дивом не постраждала. Мати із сином одразу звернулися до найближчої лікарні, загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці та вибухотехніки вилучили небезпечний боєприпас із ліжечка й задокументували черговий воєнний злочин окупантів.

Нагадаємо, 18 серпня близько 08:40 російські військові завдали удару по селищу Печеніги на Харківщині. Внаслідок атаки загинули 10 людей. Ще 17 цивільних дістали поранення різного ступеня тяжкості. Окупанти вдарили по людному перехрестю, де розташовані пошта та магазини, а навколо – житлові будинки.