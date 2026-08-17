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Российские обстрелы повлекли за собой перебои с электроснабжением в Херсоне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

"В результате очередных вражеских обстрелов в Херсоне возникли перебои с электроснабжением", – говорится в сообщении.

Специалисты изучают масштабы нанесенных повреждений и объемы необходимых аварийно-восстановительных работ.

Напомним, утром 14 августа вражеский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области. Пострадали шесть человек, среди которых 16-летний парень.