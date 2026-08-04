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04 августа 2026, 08:54

В Херсоне россияне устроили "охоту" на продавца фруктов с помощью FPV-дрона

04 августа 2026, 08:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 4 августа российские террористы устроили охоту на продавца фруктов в Херсоне. FPV-дрон преследовал мужчину и атаковал его возле рынка "Три штыка"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

По сообщениям очевидцев и видеозаписям с места происшествия, распространенным в соцсетях, российский FPV-дрон преследовал безоружного гражданского мужчину, работавшего продавцом.

На обнародованных кадрах, как отмечается, видно, что беспилотник двигался за мужчиной, который пытался скрыться и скрыться. Несмотря на попытки избежать атаки, дрон догнал его и нанес удар.

Информация о состоянии пострадавшего и последствиях атаки уточняется.

Внимание! Видео 18+, содержащий чувствительные кадры!

Напомним, по данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.

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