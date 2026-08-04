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04 августа 2026, 10:28

Российский FPV-дрон преследовал продавца фруктов в Херсоне: что известно об атаке

04 августа 2026, 10:28
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Фото: Национальная полиция
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Утром 4 августа около 06:45 в Центральном районе Херсона российский FPV-дрон атаковал продавца на рынке

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, беспилотник некоторое время преследовал мужчину, который пытался спастись, после чего оператор нанес удар. В результате атаки мужчина получил ранения, но выжил.

В полиции сообщили, что пострадавший – 52-летний житель Николаевской области. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

Полиция призывает людей не пытаться снимать дроны по телефону.

"Если вы заметили дрон, ни в коем случае не пытайтесь его снимать. Немедленно ищите укрытия. Никакие кадры не стоят вашей жизни или здоровья", – подчеркнули правоохранители.

Ранее сообщалось, что сегодня утром российский FPV-дрон преследовал безоружного гражданского мужчину, работавшего продавцом. Видео атаки распространилось в информационном пространстве.

Напомним, по данным ООН, из-за атак РФ количество жертв среди гражданских в Украине возросло на 40%. Так, 1 декабря 2025 по 31 мая 2026 задокументирована гибель 1272 гражданских лиц и ранение 6871 человека.

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Херсон война рынок мужчина продавец FPV-дрон
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