Російський FPV-дрон атакував вантажівку з продуктами у Херсоні: авто згоріло

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Ворожий FPV-дрон влучив у вантажівку, яка доставляла продукти до одного із супермаркетів міста. Унаслідок удару автомобіль повністю згорів.

Пожежу, що виникла після влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

За попередніми даними, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, вранці 4 серпня російські терористи влаштували полювання на продавця фруктів у Херсоні. FPV-дрон переслідував чоловіка та атакував його біля ринку "Три штики". Він вижив, але отримав поранення.