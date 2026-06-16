Фото: ОВА

В ночь на 16 июня российские войска более 10 раз атаковали два района Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом оказались Никополь, а также Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. В результате атак повреждена инфраструктура и автомобиль. Пострадал 39-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе оккупанты обстреляли Шахтерскую громаду. Повреждены многоквартирный дом и автомобили.

Напомним, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками город Балаклея Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.