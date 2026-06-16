Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 16 июня вражеские беспилотники попали в сельскохозяйственное предприятие в Александрийском районе

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Повреждено здание животноводческого комплекса. Из-за вражеского удара погибли более 20 голов крупного рогатого скота.

На месте работают профильные службы. Последствия атаки еще не устанавливаются.

Напомним, в ночь на 16 июня российские войска атаковали беспилотниками город Балаклея Харьковской области. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.