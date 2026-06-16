Фото: ОВА

Во вторник, 16 июня, около 08:00 российские войска атаковали с беспилотника маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона

Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и Хесросньку ГВА.

В результате попадания вражеского БПЛА в общественный транспорт на месте погиб мужчина.

Кроме того, ранения получили водитель и пассажирка автобуса. Полицейские доставили обоих пострадавших в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, ночью 16 июня оккупанты атаковали дроном автомобиль "скорой" в Херсоне. Получили ранения трое мужчин.