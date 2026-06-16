Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: есть погибший и раненые
Во вторник, 16 июня, около 08:00 российские войска атаковали с беспилотника маршрутный автобус в Корабельном районе Херсона
Об этом передает RegioNews со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина и Хесросньку ГВА.
В результате попадания вражеского БПЛА в общественный транспорт на месте погиб мужчина.
Кроме того, ранения получили водитель и пассажирка автобуса. Полицейские доставили обоих пострадавших в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.
Напомним, ночью 16 июня оккупанты атаковали дроном автомобиль "скорой" в Херсоне. Получили ранения трое мужчин.
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