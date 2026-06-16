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16 червня 2026, 11:30

Повторний удар по маршрутці в Херсоні: поранено двох поліцейських

16 червня 2026, 11:30
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Фото: Національна поліція
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У Херсоні внаслідок повторного удару російських військ по маршрутному автобусу поранені двоє поліцейських

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається,що після першого удару на місце події негайно прибули співробітники поліції. У цей момент російські військові здійснили повторну атаку.

Внаслідок вибуху двоє поліцейських отримали поранення. Їхньому життю наразі нічого не загрожує.

Нагадаємо, зранку 16 червня російські війська атакували з безпілотника маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона. Внаслідок удару загинула одна людина, особу якої наразі встановлюють.

Також постраждали водій автобуса та двоє пасажирів. Поранення отримали 75-річна жінка та чоловіки віком 66 і 64 роки. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

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Херсон маршрутка війна атака російська армія поліція поранення
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