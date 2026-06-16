Фото: полиция

За прошедшие сутки российская армия атаковала 42 населенных пункта Херсонской области, применяя беспилотники, авиацию и артиллерию

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 5 частных домов.

Также оккупанты повредили супермаркет и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 21 – получил ранения, из них – один ребенок.

Напомним, ночью 16 июня оккупанты атаковали дроном автомобиль "скорой" в Херсоне. Получили ранения трое мужчин.