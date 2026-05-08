08 мая 2026, 20:38

Пьяный и без прав: в центре Тернополя водитель протаранил дорожный знак и влетел в здание

Фото: полиция Тернопольской области
Ночью 7 мая в Тернополе на бульваре Тарас Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Hyundai.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 23:00. По данным патрульной полиции, парень сел за руль без права управления и с признаками алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего сначала врезался в дорожный знак, а затем в здание.

От прохождения осмотра состояния опьянения водитель отказался.

Патрульные составили на нарушителя административные материалы за:

  • ст. 124 КУоАП – нарушение ПДД, что привело к ДТП;
  • ч. 2 ст. 126 КУоАП – управление транспортным средством без права управления;
  • ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Дальнейшее решение по делу будет принимать суд.

Напомним, что в Ровенской области будут судить 36-летнего мужчину. Он совершил смертельное ДТП , в результате которого погибла 21-летняя девушка

