В Херсонской области россияне пытались забрать у украинки ребенка в оккупации

Фото: из открытых источников

Российские оккупанты в Херсонской области арестовали женщину и угрожали ей лишением родительских прав. У женщины есть 15-летняя дочь

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, 15-летней девочке в оккупации пришлось скрывать, что она умеет красиво петь: все для того, чтобы россияне не заставляли ее выступать на пропагандистских мероприятиях. Ее матери угрожали унести ребенка.

"К счастью, для этого ребенка жизнь в оккупации сейчас в прошлом. Сейчас он восстанавливается в Центре надежды и исцеления, где получает всестороннюю психологическую поддержку и помощь с документами", - говорит председатель ОВА.

Напомним, в начале года вернули еще одну группу детей по оккупации. Среди них семилетний мальчик, который находился в Херсонском доме ребенка, откуда его депортировали россияне во время оккупации города. Все время его мать сражалась за его возвращение.