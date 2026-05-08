В Измаильском районе Одесской области 8 мая семь учеников одного из лицеев Сафьяновской громады попали в больницу с отравлением. Правоохранители приступили к проверке

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews .

"Полицейские проводят проверку по факту отравления лицеистов в Измаильском районе", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что днем 8 мая к ним поступило сообщение от медиков, что в больницу доставили семерых учеников одного из лицеев Сафьяновской общины с отравлением неизвестным веществом.

По предварительной информации, на перерыве пятиклассники употребили таблетки, которые одна из одноклассниц принесла как витамины. После этого всем стало плохо.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и происхождение вещества, которое могло повлечь за собой отравление детей.

По результатам проверки будет предоставлена правовая квалификация события.

