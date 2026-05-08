13:30  08 травня
Інфляція в Україні зросла: що стало дорожче, а що подешевшало
11:45  08 травня
У Запоріжжі військовий влаштував стрілянину біля магазину: двоє поранених
08:22  08 травня
На Київщині потяг на смерть збив 70-річну жінку: що відомо
UA | RU
UA | RU
08 травня 2026, 20:45

В Олешках та прилеглих селищах готуються до евакуації - омбудсман

08 травня 2026, 20:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Ситуація в Олешках залишається критичною. Нараз готуються до евакуації населення

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Дмитро Лубінець розповів, що в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих територіях продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей. За словами омбудсмана, критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.

Він розповів, що російські окупанти перешкоджають виїзду людей. Також росіяни перешкоджають доставці їжі, води, ліків та гуманітарної допомоги.

"Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках — з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із них — маломобільні", - каже омбудсман.

Раніше Лубінець звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до російської уповноваженої з прав людини щодо організації безпечної евакуації цивільних. МКЧХ уже підтвердив готовність сприяти необхідним заходам для виїзду громадян України з окупованої території.

Ситуація в Олешках

Українська сторона вже передала Червоному Хресту список людей, які потребують допомоги та евакуації. Київ підтримує постійний зв’язок із міжнародною організацією.

Станом на травень в Олешках ситуація критична. Російські окупанти заблокували доступ до населеного пункту. У ЗМІ повідомляли про відсутність іжі, води, світла та газу. Близько 6 тисяч людей очікують на евакуацію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
гуманітарна допомога Херсонська область окупація
Звірства у Бучі: до суду скерували справу російського командира
07 травня 2026, 11:39
Артудар по передмістю Херсона: у Комишанах через атаку РФ загинув чоловік, є поранені
04 травня 2026, 17:58
На Херсонщині росіяни намагались забрати в українки дитину в окупації
29 квітня 2026, 15:25
Всі новини »
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
Окупанти атакували Нікопольський район FPV-дронами: пошкоджено будинки
08 травня 2026, 21:17
На Одещині семеро дітей потрапили до лікарні через "диво-вітаміни"
08 травня 2026, 20:56
На Дніпропетровщині підлітки почали війну проти наркотиків
08 травня 2026, 20:55
П’яний та без прав: у центрі Тернополя водій протаранив дорожній знак і влетів у будівлю
08 травня 2026, 20:38
Бізнес на інвалідності: у Харкові викрили ділків, які за гроші "списували" ухилянтів з військового обліку
08 травня 2026, 20:22
Екссуддя та посадовець Мін’юсту привласнили 5 квартир померлих у Києві та Одесі
08 травня 2026, 19:52
У Києві через недбалість посадовця бюджет втратив 2,5 млн грн
08 травня 2026, 19:24
На Харківщині судитимуть керівництво та персонал аптек за збут кодеїну
08 травня 2026, 18:58
На Волині торгували інвалідністю для ухилянтів
08 травня 2026, 18:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »