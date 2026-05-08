В Олешках та прилеглих селищах готуються до евакуації - омбудсман

Ситуація в Олешках залишається критичною. Нараз готуються до евакуації населення

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

Дмитро Лубінець розповів, що в тимчасово окупованих Олешках та прилеглих територіях продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей. За словами омбудсмана, критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.

Він розповів, що російські окупанти перешкоджають виїзду людей. Також росіяни перешкоджають доставці їжі, води, ліків та гуманітарної допомоги.

"Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках — з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 тисяч людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із них — маломобільні", - каже омбудсман.

Раніше Лубінець звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до російської уповноваженої з прав людини щодо організації безпечної евакуації цивільних. МКЧХ уже підтвердив готовність сприяти необхідним заходам для виїзду громадян України з окупованої території.

Ситуація в Олешках

Українська сторона вже передала Червоному Хресту список людей, які потребують допомоги та евакуації. Київ підтримує постійний зв’язок із міжнародною організацією.

