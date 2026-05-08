Оккупанты атаковали Никопольский район FPV-дронами: повреждены дома
Российские оккупанты в течение дня несколько раз атаковали FPV-дронами Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждения получили гражданские здания
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
Под вражескими ударами оказались Покровская, Мировская и Красногригорьевская общины.
Зафиксированы повреждения двух частных домов и гаража. Пострадавших нет.
Напомним, что за сутки российские войска обстреливали город Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского, Купянского и Изюмского районов.
