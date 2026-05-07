Зверства в Буче: в суд направили дело российского командира

Буча во время российской оккупации в 2022 году. Фото: ФБ Страница Зеленского

Правоохранители завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного, подозреваемого в военных преступлениях во время оккупации Буча

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Речь идет о лейтенанте Юрие Киме – командира взвода 234-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й дивизии НДС ВС РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года он и подчиненные военнослужащие причастны по меньшей мере к 20 преступлениям против гражданского населения и 17 убийств мирных жителей.

Следователи установили, что российские военные проводили так называемые "фильтрации" населения, задерживали и допрашивали гражданских, пытали людей, имитировали казни и производили расстрелы. По версии следствия, Юрий Ким координировал действия подчиненных, отдавал приказы и контролировал их исполнение.

Также правоохранители заявляют, что после отступления российские военные пытались скрыть следы преступлений – тела убитых гражданских вывозили и сжигали.

В рамках расследования проведены десятки следственных экспериментов, допрошены сотни свидетелей и собрана масштабная доказательная база.

Правоохранители отмечают, что расследование военных преступлений в Буче продолжается. Уже установлено 59 российских военных, причастных к преступлениям во время оккупации города.

Напомним, суд признал виновными четырех граждан РФ, работавших в незаконно созданном "МВД РФ" на временно оккупированной части Запорожской области. Их заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за депортацию двух женщин.