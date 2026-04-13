14:25  13 апреля
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13:00  13 апреля
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13:12  13 апреля
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2026, 15:36

Репрессии в Херсоне: экс-чиновницу подозревают в сотрудничестве с оккупантами

13 апреля 2026, 15:36
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая заместитель главы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева причастна к репрессиям против проукраинских митингов в Херсоне весной 2022 года

Об этом, как пишет издание "Мост", в интервью российскому журналисту Юрию Дудю заявил ее бывший муж и украинский коллаборационист Павел Губарев, передает RegioNews.

По его словам, Губарева якобы участвовала в выявлении организаторов проукраинских акций в Херсоне и последующих репрессиях против них. Впоследствии она заняла должность в оккупационной администрации региона, отвечая за социальные вопросы и другие направления.

Также в интервью упоминается, что после внутренних конфликтов в оккупационных структурах ее задерживали российские спецслужбы по подозрению в финансовых злоупотреблениях, однако впоследствии дело было закрыто.

После этого, как утверждается, Губарева перешла в сферу производства и поставку беспилотников для армии РФ, в частности, была связана с разработкой одного из российских БПЛА. Снабжение осуществляется через посреднические структуры в России.

Справка: Екатерина Губарева – уроженка Херсонщины, раньше была активной участницей пророссийских организаций в Донбассе.

После начала полномасштабного вторжения находилась в Херсоне, где способствовала оккупационным властям.

В 2022 году СБУ объявила ей подозрение за коллаборационную деятельность, а в 2024 году украинский суд заочно приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского генерал-майора Дениса Барилы, подозреваемого в причастности к массовым пыткам гражданского населения Черниговской области в начале полномасштабного вторжения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
