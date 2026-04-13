В Скадовске оккупанты разместили военный штаб в больнице – АТЭШ

На оккупированной Херсонской области российские военные заняли здание бывшей больницы в Скадовске и обустроили там военный штаб

Об этом сообщило партизанское движение "АТЭШ", передает RegioNews.

По данным партизан, в здании фиксируется активное передвижение военнослужащих, работа средств связи и признаки функционирования командного пункта.

В "АТЭШ" заявляют, что оккупанты фактически используют гражданскую медицинскую инфраструктуру для военных нужд, что лишает местных жителей доступа к медицинской помощи. До оккупации в городе работали две больницы, однако сейчас районное медучреждение закрыто, а центральная больница перегружена пациентами.

Размещение военного штаба в гражданском медицинском учреждении является нарушением норм международного гуманитарного права, отметили в партизанском движении.

Напомним, ранее партизанское движение сообщило об успешной диверсии на железнодорожном узле близ Симферополя. По данным активистов, в результате операции был уничтожен тепловоз, не подлежащий быстрому восстановлению.