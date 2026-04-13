14:25  13 апреля
В Киеве адвокат украл две элитные квартиры у клиентов
13:00  13 апреля
Находка во время прогулки: на Хокровщине неизвестный предмет взорвался в руках парня
13:12  13 апреля
МИД отменило рекомендации воздерживаться от поездок в Венгрию
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2026, 15:15

Пытки 369 человек в школе на Черниговщине: СБУ объявила подозрение генералу РФ

Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности собрала доказательную базу в отношении российского генерал-майора Дениса Барилы, подозреваемого в причастности к массовым пыткам гражданского населения Черниговской области в начале полномасштабного вторжения

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал 55-й отдельной мотострелковой бригадой 41-й общевойсковой армии РФ. Подразделения под его руководством участвовали в оккупации поселка Ягодное вблизи Чернигова.

После захвата населенного пункта российские военные, по данным СБУ, заключили в подвал местной школы 369 гражданских, среди которых было 69 детей, включая младенцев. Людей содержали в антисанитарных условиях, без надлежащей вентиляции, воды, пищи и медицинской помощи.

По информации следствия, в результате таких действий погибли 10 мирных жителей, а тела части погибших долгое время оставались в помещении вместе с живыми людьми.

На основании собранных доказательств СБУ заочно сообщила Барилу о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны. Продолжаются меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене двум лицам, причастным к застенкам в Херсоне. По данным следствия, в подвале захваченного здания в центре временно оккупированного города в 2022 году гражданских систематически удерживали незаконно и подвергали пыткам. Людей держали в антисанитарных условиях – без окон и освещения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черниговская область пытки российская армия генерал гражданские подозрение
