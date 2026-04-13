13 квітня 2026, 15:36

Репресії в Херсоні: ексчиновницю підозрюють у співпраці з окупантами

Фото: з відкритих джерел
Колишня заступниця голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва причетна до репресій проти проукраїнських мітингів у Херсоні навесні 2022 року

Про це, як пише видання "Мост", в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю заявив її колишній чоловік і український колабораціоніст Павло Губарєв, передає RegioNews.

За його словами, Губарєва нібито брала участь у виявленні організаторів проукраїнських акцій у Херсоні та подальших репресіях проти них. Згодом вона обійняла посаду в окупаційній адміністрації регіону, відповідаючи за соціальні питання та інші напрямки.

Також в інтерв'ю згадується, що після внутрішніх конфліктів в окупаційних структурах її затримували російські спецслужби за підозрою у фінансових зловживаннях, однак згодом справу було закрито.

Після цього, як стверджується, Губарєва перейшла до сфери виробництва та постачання безпілотників для армії РФ, зокрема була пов’язана з розробкою одного з російських БпЛА. Постачання здійснюється через посередницькі структури в Росії.

Довідка: Катерина Губарєва – уродженка Херсонщини, раніше була активною учасницею проросійських організацій на Донбасі.

Після початку повномасштабного вторгнення перебувала в Херсоні, де сприяла окупаційній владі.

У 2022 році СБУ оголосила їй підозру за колабораційну діяльність, а у 2024 році український суд заочно засудив її до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу щодо російського генерал-майора Дениса Баріли, якого підозрюють у причетності до масових катувань цивільного населення Чернігівської області на початку повномасштабного вторгнення.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
