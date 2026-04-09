Опасность в городе: враг продолжает дистанционно минировать Херсон

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

"Враг продолжает дистанционно минировать территорию города. Будьте бдительны! Не подвергайте себя и близких опасности!", –подчеркнул он.

По словам Шанька, противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружены на мосту через реку Кошева.

Гражданам советуют ограничить передвижение по этому району, ведь территория минирования может быть значительно больше.

Также обнаружено неопределенное взрывное устройство на пересечении улиц Крымской и Валентины Крицак.

Напомним, на Запорожье враг разрушает мосты и блокирует путь эвакуации. В частности, село Хитровка Камышеваской общины почти полностью разрушено из-за постоянных обстрелов. Эвакуация местных жителей усложнена: россияне еще в начале марта разбили мост через реку Конка.