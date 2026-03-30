На Запорожье враг разрушает мосты и блокирует путь эвакуации

Мост через Конку в Хитровке. Фото: "Справжнє"

Село Хитровка Камышеваской общины почти полностью разрушено из-за постоянных обстрелов. Эвакуация местных жителей осложнена: россияне еще в начале марта разбили мост через реку Конка

Об этом пишет "Справжнє", передает RegioNews.

Отмечается, что из Хитровки эвакуируют людей – оставаться становится все опаснее.

Владимир, живший в селе почти всю жизнь, обратился в полицию, чтобы вывезти себя и плохо передвигающуюся 89-летнюю мать, которая почти не слышит из-за контузии.

"Во-первых, нет условий оставаться из-за обстрелов. Воды, электричества и газа нет. Я даже не могу маму нормально помыть", – говорит он.

Владимир с матерью. Фото: "Справжнє"

Полиция и волонтеры почти ежедневно организуют эвакуацию жителей Комышеваской и соседних общин.

В частности, помощь понадобилась и мужчине из Заречного, получившему обморожение из-за отсутствия отопления.

Эвакуация из Заречного. Фото: "Справжнє"

Волонтеры отмечают, что цель врага – устрашение населения, разрушение мостов и логистических путей значительно усложняет эвакуацию.

"Сейчас очень сложно эвакуировать людей, дороги контролируют вражеские FPV-дроны, есть угроза КАБ. Каждая эвакуация из прифронта чрезвычайно рисковая", – говорит волонтер Владислав Маховский.

Правоохранители подтверждают, что на отдельных участках приходится передвигаться пешком, а опасные участки из-за размытой насыпной дороги осторожно.

Юрий Карапетян. Фото: "Справжнє"

Глава Камышеваской общины Юрий Карапетян добавляет, что семьи с детьми покидают общину активнее, понимают опасность.

"Ежедневно есть взрывы в разных населенных пунктах, есть раненые и погибшие. Сейчас проводим перепись населения для координации эвакуации и оказания гуманитарной помощи", –говорит он.

Иван, коммунальщик из Хитровки, переехавший в Запорожье вместе с семьей, ежедневно возвращается на работу в общину.

Господин Иван. Фото: "Справжнє"

"Убираем после обстрелов – постоянно есть что делать. Боюсь ли я работать под обстрелами? Нет, уже привыкли. В Хитровке было хуже: в нашем огороде упали три бомбы, после этого мы выехали. Дом еще стоит – стены уцелели, но крышу почти снесло. Что будет дальше – неизвестно. Ничего пока. что-то довезти? Там только пешком можно пройти", – рассказывает Иван.

В этом доме от удара российского Каба недавно погибла молодая беременная женщина. Фото: "Справжнє"

Сейчас в Хитровке остается не более 30 человек. Волонтеры и правоохранители призывают их своевременно эвакуироваться.

Напомним, ранее сообщалось, что армия РФ значительно активизировалась в Запорожском направлении. На средину марта интенсивность наступательных действий вблизи Гуляйполя была значительно выше, чем в других направлениях.