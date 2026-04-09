Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 апреля враг атаковал Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"

Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 119 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на четырех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 9 апреля враг атаковал Запорожский район, нанес по меньшей мере 8 ударов. Один человек погиб, четверо получили ранения.