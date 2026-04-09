Взрывотехники обезвредили боевую часть российского ударного беспилотника, который сбили Силы обороны Украины в Нежинском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дрон обнаружили на открытой местности недалеко от одного из населенных пунктов. Боевая часть БПЛА не сдетонировала.

Взрывотехники изъяли боевую часть беспилотника, а затем транспортировали на специально определенную площадку для дальнейшего уничтожения.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться к ним. О находках следует немедленно сообщать по номерам 102, военным, ГСЧС или органам местных властей.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101 . Обломки ракеты упали в поле у леса.