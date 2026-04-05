05 квітня 2026, 13:33

У Херсоні окупанти замінували міст через річку Кошова

Фото: Національна поліція
У Херсоні російські військові замінували автомобільний міст через річку Кошова

Про це повідомила поліція Херсонської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на об'єкті виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). Також зафіксовано мінування й інших територій міста.

У поліції наголошують, що зона небезпеки може бути значно більшою, ніж відомо наразі, та закликають громадян не пересуватися в цьому районі.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації. Зокрема, село Хитрівка Комишуваської громади майже повністю зруйноване через постійні обстріли. Евакуація місцевих жителів ускладнена: росіяни ще на початку березня розбили міст через річку Конка.

