Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція Херсонської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на об'єкті виявлено протипіхотні міни типу "Пряник" ("Плюшка"). Також зафіксовано мінування й інших територій міста.

У поліції наголошують, що зона небезпеки може бути значно більшою, ніж відомо наразі, та закликають громадян не пересуватися в цьому районі.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворог руйнує мости і блокує шлях евакуації. Зокрема, село Хитрівка Комишуваської громади майже повністю зруйноване через постійні обстріли. Евакуація місцевих жителів ускладнена: росіяни ще на початку березня розбили міст через річку Конка.