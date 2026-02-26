20:43  26 февраля
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
17:24  26 февраля
В Одессе возник конфликт между двумя работниками ТЦК, один из них применил оружие
17:03  26 февраля
Завтра в Украине ожидается сухая и солнечная погода
26 февраля 2026, 21:31

Суд приостановил дело о взяточничестве эксчиновника Херсонской ОВА из-за его службы в ВСУ

26 февраля 2026, 21:31
Читайте також українською мовою
фото: most.ks.ua
Читайте також
українською мовою

Суд остановил уголовное производство в отношении бывшего директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА Павла Козырева, подозреваемого во взяточничестве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Мост".

Как отмечается, причиной остановки производства стала служба Козырева в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующую справку суд получил от командира воинской части, где служит чиновник.

В этой связи суд постановил остановить уголовное производство до увольнения Козырева с военной службы.

Напомним, в начале 2025 года Козырев был задержан по подозрению во взяточничестве и вымогательстве.

Как сообщалось, осенью прошлого года журналисты нашли у "Слуги народа" из Херсона незадекларированное состояние и люксовый внедорожник. Речь идет о Юрии Соболевском.

суд Херсонская ОГА ВСУ Чиновник Херсонская область коррупционная схема
В Херсонской области железнодорожный помогал оккупантам налаживать сообщения с РФ и Крымом.
25 февраля 2026, 18:10
На Херсонщине за сутки из-за обстрелов погиб один человек, еще 11 – получили ранения
25 февраля 2026, 08:24
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
Завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Что обсуждали?
26 февраля 2026, 21:59
Улицы Киева затапливает горячая вода
26 февраля 2026, 21:06
В Киеве судят инспектора полиции, предлагавшего должности для бронирования
26 февраля 2026, 20:55
На Буковине в ДТП погиб подполковник ТЦК
26 февраля 2026, 20:43
Графики отключений на 27 февраля: когда украинцы будут без света в пятницу
26 февраля 2026, 20:05
На Прикарпатье грузовик насмерть сбил человека
26 февраля 2026, 19:35
18 тысяч за "смену формы": в Киеве делец пытался освободить осужденную из колонии и устроить в ВСУ
26 февраля 2026, 19:15
В Киеве мужчина насмехался над могилами погибших военных
26 февраля 2026, 18:50
В Харькове женщина "заработала" четверть миллиона на выплатах от государства
26 февраля 2026, 18:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виталий Портников
Валерий Пекар
Остап Дроздов
