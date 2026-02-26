Суд приостановил дело о взяточничестве эксчиновника Херсонской ОВА из-за его службы в ВСУ

фото: most.ks.ua

Суд остановил уголовное производство в отношении бывшего директора департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОВА Павла Козырева, подозреваемого во взяточничестве

Об этом сообщает RegioNews

Как отмечается, причиной остановки производства стала служба Козырева в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующую справку суд получил от командира воинской части, где служит чиновник.

В этой связи суд постановил остановить уголовное производство до увольнения Козырева с военной службы.

Напомним, в начале 2025 года Козырев был задержан по подозрению во взяточничестве и вымогательстве.

