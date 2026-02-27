Фото: ОГП

Правоохранители разоблачили в столице масштабное нелегальное производство водки, рома и виски

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Дельцы разливали спиртовую смесь в тару с использованием маркировки известных мировых брендов.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители изъяли около 50 тонн спирта и готовой смеси. Также нашли более тысячи тетрапаков с фальсификатом, фирменные коробки для упаковки элитного алкоголя и оборудование для разлива.

Продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Всю изъятую продукцию отправили на экспертизу.

