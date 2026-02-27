12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2026, 13:52

Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя

27 февраля 2026, 13:52
Читайте також українською мовою
Фото: ОГП
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили в столице масштабное нелегальное производство водки, рома и виски

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Дельцы разливали спиртовую смесь в тару с использованием маркировки известных мировых брендов.

Во время обысков на подпольных складах правоохранители изъяли около 50 тонн спирта и готовой смеси. Также нашли более тысячи тетрапаков с фальсификатом, фирменные коробки для упаковки элитного алкоголя и оборудование для разлива.

Продолжается досудебное расследование по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров (ст. 204 УК Украины).

Всю изъятую продукцию отправили на экспертизу.

Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители ликвидировали мощную сеть подпольного изготовления и сбыта алкоголя и сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого контрафакта составляет более 50 млн грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев подпольный цех производство алкоголь контрафакт обыски
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38
В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов
27 февраля 2026, 13:26
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »