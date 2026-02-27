12:49  27 лютого
27 лютого 2026, 13:16

Підкидали вибухівку та вимагали гроші: суд розгляне справу херсонських правоохоронців

27 лютого 2026, 13:16
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти організованої групи з семи працівників Нацполіції у Херсонській області

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що їх обвинувачують у фальсифікації доказів, незаконному втручанні в приватне життя та вимаганні грошей під час обшуків.

За версією слідства, протягом 2024-2025 років група діяла за схемою: надання недостовірної інформації про причетність громадян до злочинів для отримання судових дозволів на обшуки.

Надалі під час підготовки та проведення таких обшуків правоохоронці підкидали заздалегідь придбані наркотичні засоби та вибухові речовини або боєприпаси, які потім фіксували в протоколах як "виявлені” докази.

Також зафіксовано незаконне встановлення технічних засобів для прослуховування приватних розмов громадян без дозволу суду.

Діяльність групи припинено у липні 2025 року.

Справу передано до суду за низкою статей Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника штабу однієї з військових частин на Черкащині за знущання з солдатів. Офіцеру загрожує до 12 років тюрми. Суд відправив його під варту з можливістю внесення застави.

