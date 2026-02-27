12:49  27 февраля
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
10:58  27 февраля
Не дожил 9 дней до двухлетия: в Полтаве будут судить мать погибшего мальчика
08:37  27 февраля
День рождения с салютом: в Ровно будут судить мужчину за хулиганство
27 февраля 2026, 13:26

В спальнике за $15 тысяч: на Закарпатье задержали водителя фуры, перевозившего уклонистов

27 февраля 2026, 13:26
Фото: ГПСУ
Житель Винницкой области собирался переправить в Венгрию двух "клиентов"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители остановили на Закарпатье грузовик MAN, в котором 30-летний житель Винницкой области пытался тайком довезти до границы двух мужчин. Пассажиры – жители Киевской и Николаевской областей – прятались в спальном отсеке кабины.

Водитель обещал клиентам доставить их к границе с Венгрией, избегая проверок на контрольных постах. За такую услугу каждый должен был заплатить по 15 тысяч долларов.

Один из мужчин уже успел отдать дельцу всю сумму, другой передал только часть – 1200 долларов. Правоохранители задокументировали передачу денег.

Переправщика задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Напомним, ранее на Закарпатье возле границы с Румынией задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать из Украины, а также их проводника.

25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову
27 февраля 2026, 14:25
27 февраля 2026, 14:25
В Сумской общине российский дрон попал в школу
27 февраля 2026, 14:07
27 февраля 2026, 14:07
Под марками мировых брендов: в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя
27 февраля 2026, 13:52
27 февраля 2026, 13:52
Стрельба в Киеве: патрульные применили оружие для остановки беглого водителя
27 февраля 2026, 13:38
27 февраля 2026, 13:38
Подбрасывали взрывчатку и требовали деньги: суд рассмотрит дело херсонских правоохранителей
27 февраля 2026, 13:16
27 февраля 2026, 13:16
"Нагрели" миллионы на электричестве для школ: в Харьковской области будут судить чиновника
27 февраля 2026, 13:15
27 февраля 2026, 13:15
Насиловал племянницу и снимал это на видео: в Одессе будут судить 41-летнего мужчину
27 февраля 2026, 12:49
27 февраля 2026, 12:49
В Чернигове двое военных осудили за взрыв гранаты на ярмарке, где пострадали дети
27 февраля 2026, 12:46
27 февраля 2026, 12:46
Из-за обстрелов РФ по энергообъектам есть обесточивания в 6 областях – Минэнерго
27 февраля 2026, 12:33
27 февраля 2026, 12:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Пекар
