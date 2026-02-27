Фото: ГПСУ

Житель Винницкой области собирался переправить в Венгрию двух "клиентов"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители остановили на Закарпатье грузовик MAN, в котором 30-летний житель Винницкой области пытался тайком довезти до границы двух мужчин. Пассажиры – жители Киевской и Николаевской областей – прятались в спальном отсеке кабины.

Водитель обещал клиентам доставить их к границе с Венгрией, избегая проверок на контрольных постах. За такую услугу каждый должен был заплатить по 15 тысяч долларов.

Один из мужчин уже успел отдать дельцу всю сумму, другой передал только часть – 1200 долларов. Правоохранители задокументировали передачу денег.

Переправщика задержали. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ).

Напомним, ранее на Закарпатье возле границы с Румынией задержали троих мужчин, пытавшихся сбежать из Украины, а также их проводника.