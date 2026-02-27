12:49  27 февраля
27 февраля 2026, 14:25

С лестницей до границы: на Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову

27 февраля 2026, 14:25
Фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили канал незаконной переправки лиц через украинско-молдавскую границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организаторы и их "клиент" задержали, когда они пытались подъехать к госрубежу. Правоохранители остановили джип и микроавтобус возле линии границы. Во внедорожнике нашли раскладную лестницу – с ее помощью мужчины планировали перелезть через заградительный забор.

Как выяснилось, двое жителей Черновицкой области обещали доставить 29-летнего жителя Харькова в Молдову. За такой "трансфер" он должен был заплатить 15 тысяч долларов.

На харьковчанина составил админпротокол. Организатору схемы и его сообщнику сообщили о подозрении по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу).

Суд избрал фигурантам меру пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога – 1,5 и 1,2 миллиона гривен соответственно.

На Буковине задержали организаторов "трансфера" в Молдову

Напомним, на Закарпатье задержали водителя фуры, который перевозил уклонистов в спальном отсеке кабины. Делок планировал получить по 15 тысяч долларов с клиента.

Буковина переправитель пограничники задержание Молдова побег за границу побег от мобилизации
