Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Организаторы и их "клиент" задержали, когда они пытались подъехать к госрубежу. Правоохранители остановили джип и микроавтобус возле линии границы. Во внедорожнике нашли раскладную лестницу – с ее помощью мужчины планировали перелезть через заградительный забор.

Как выяснилось, двое жителей Черновицкой области обещали доставить 29-летнего жителя Харькова в Молдову. За такой "трансфер" он должен был заплатить 15 тысяч долларов.

На харьковчанина составил админпротокол. Организатору схемы и его сообщнику сообщили о подозрении по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу).

Суд избрал фигурантам меру пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога – 1,5 и 1,2 миллиона гривен соответственно.

Напомним, на Закарпатье задержали водителя фуры, который перевозил уклонистов в спальном отсеке кабины. Делок планировал получить по 15 тысяч долларов с клиента.