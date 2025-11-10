фото: wikimapia

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Упродовж 9 листопада під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонської області

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Через російські удари одна людина загинула, ще семеро – дістали поранення.

Нагадаємо, вдень 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Роменській громаді на Сумщині. Внаслідок ударів виникли масштабні пожежі – горіли складські приміщення та транспортні засоби.