Росіяни обстріляли Херсон, є жертви

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Армія РФ 31 жовтня знову вдарила по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 7 постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Російські війська знову обстріляли один із районів міста. За попередньою інформацією, 2 людини загинули, ще 7 постраждали", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.

В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів.

Нагадаємо, 29 жовтня у Херсоні внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні постраждали дев'ятеро людей, серед них – четверо дітей та троє медпрацівників.