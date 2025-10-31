Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
Армія РФ 31 жовтня знову вдарила по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 7 постраждали
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
"Російські війська знову обстріляли один із районів міста. За попередньою інформацією, 2 людини загинули, ще 7 постраждали", – йдеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.
В умовах постійної загрози повторних ворожих атак рятувальники ліквідували загоряння й усунули наслідки ударів.
Нагадаємо, 29 жовтня у Херсоні внаслідок російського обстрілу дитячої лікарні постраждали дев'ятеро людей, серед них – четверо дітей та троє медпрацівників.
