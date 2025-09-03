ВМС уничтожили скоростной катер, пытавшийся доставить россиян на Тендровскую косу
Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили российский скоростной катер с оккупантами на борту
Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает RegioNews.
Скоростной катер Черноморского флота РФ пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.
Во время операции ВМС ликвидировали семерых оккупантов, еще четверо – ранены.
Напомним, что за август украинские военные уничтожили значительное количество техники и личного состава российских сил на фронте. Аналитики отмечают, что показатели указывают на серьезные проблемы материально-технического обеспечения российских сил и влияют на их способность вести наступательные операции.
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Одесской области полицейские разыскали пропавшего 7-летнего мальчика, сбежавшего из дома после семейной ссоры
03 сентября 2025, 13:22Мужчинам, не состоящим на учете в ТЦК или состоящих в розыске, разрешат получить бронь
03 сентября 2025, 13:05В Хмельницкой области мотоцикл врезался в тягач: пострадали двое подростков
03 сентября 2025, 12:54На Тернопольщине мужчина нанес брату несколько ударов шифером по голове
03 сентября 2025, 12:42Верховная Рада призвала мир осудить убийство Андрея Парубия
03 сентября 2025, 12:28Полицейские задержали женщину, причастную к организации теракта в Одесской области
03 сентября 2025, 12:25Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
03 сентября 2025, 11:57Во Франции могли задержать бывшего заместителя председателя Харьковского облсовета Скоробагача
03 сентября 2025, 11:53В Сумской области пограничники уничтожили 28 вражеских БпЛА
03 сентября 2025, 11:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »