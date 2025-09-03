Фото: скриншот

Военно-Морские Силы ВСУ уничтожили российский скоростной катер с оккупантами на борту

Об этом сообщает ВМС ВСУ, передает RegioNews.

Скоростной катер Черноморского флота РФ пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

Во время операции ВМС ликвидировали семерых оккупантов, еще четверо – ранены.

Напомним, что за август украинские военные уничтожили значительное количество техники и личного состава российских сил на фронте. Аналитики отмечают, что показатели указывают на серьезные проблемы материально-технического обеспечения российских сил и влияют на их способность вести наступательные операции.