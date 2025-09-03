ВМС знищили швидкісний катер, який намагався доставити росіян на Тендрівську косу
Військово-Морські Сили ЗСУ знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує RegioNews.
Швидкісний катер Чорноморського флоту РФ намагався доставити підрозділ повітрянодесантних військ на Тендрівську косу.
Під час операції ВМС ліквідували сімох окупантів, ще четверо – поранені.
Нагадаємо, за серпень українські військові знищили значну кількість техніки та особового складу російських сил на фронті. Аналітики зазначають, що показники вказують на серйозні проблеми з матеріально-технічним забезпеченням російських сил та впливають на їхню здатність вести наступальні операції.
