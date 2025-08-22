Фото: скриншот

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

У результаті високоточного удару ракетою повітряного базування катер ворога був знищений, а п’ятеро членів екіпажу – ліквідовані.

Зазначається, що удар став можливим завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував момент знищення військового катера разом з його екіпажем.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Луганській області. Після вибухів спалахнула потужна пожежа.