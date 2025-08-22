04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
22 серпня 2025, 08:00

Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту

22 серпня 2025, 08:00
Фото: скриншот
Днями, 20 серпня, в Чорному морі неподалік тимчасово окупованого Залізного Порту Херсонської області бійці ГУР знищили катер російських загарбників

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

У результаті високоточного удару ракетою повітряного базування катер ворога був знищений, а п’ятеро членів екіпажу – ліквідовані.

Зазначається, що удар став можливим завдяки лазерній підсвітці з дрона, який також зафіксував момент знищення військового катера разом з його екіпажем.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня далекобійні безпілотники СБУ знищили два склади боєприпасів окупантів у Луганській області. Після вибухів спалахнула потужна пожежа.

