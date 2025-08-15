З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали понад 1600 людей
Загалом за час евакуації з мікрорайону Корабел у Херсоні вивезли 1641 людину, зокрема 56 дітей та 169 маломобільних осіб
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
Станом на вечір четверга, 14 серпня, з мікрорайону евакуювали ще шістьох людей.
Влада закликає мешканців Корабела подбати про власну безпеку та тимчасово залишити територію. Усім евакуйованим обіцяють допомогу з комфортним розселенням, оформленням статусу ВПО та виплатами, а також безкоштовний виїзд у безпечні регіони України.
Також Шанько нагадав, що від завтра для жителів Херсонської громади працюватиме єдиний контакт-центр, де можна подати заявку на евакуацію та отримати необхідну інформацію: 0800-101-102 та 0800-330-951.
Нагадаємо, раніше Шанько повідомляв, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. На його думку, це неприпустимо, тому що своїми діями вони наражають себе на небезпеку.