Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Раніше судимий за крадіжки 18-річний молодик розбив вікно в будинку 71-річної жінки, проник всередину приміщення, побив господарку і згвалтував її.

У пенсіонерки діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму, забої тіла. Її доправили до лікарні.

Правоохоронці оперативно затримали фігуранта та помістили в СІЗО. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Зловмиснику загрожує від трьох до п’яти років вʼязниці.

Нагадаємо, на Житомирщині засудили 30-річного чоловіка, який неодноразово ґвалтував неповнолітню сусідку. Зловмиснику призначили 15 років увʼязнення.