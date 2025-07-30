12:43  30 липня
В Одесі трьох підлітків на матраці віднесло в море
09:28  30 липня
На Житомирщині 18-річний хлопець викрав сміттєвоз
08:49  30 липня
Стрілянина на Троєщині: чоловік поранив перехожого через зауваження
UA | RU
UA | RU
30 липня 2025, 17:48

У Херсоні медсестру засудили до довічного ув’язнення за передачу даних ЗСУ росіянам

30 липня 2025, 17:48
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Жительку Херсона визнали винною у державній зраді та засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалено на підставі матеріалів Служби безпеки України. Йдеться про 40-річну медичну працівницю, яка, за даними слідства, передавала російській спецслужбі персональні дані військовослужбовців Збройних сил України.

За інформацією правоохоронців, жінка потрапила у поле зору фсб через свою активність у проросійських Телеграм-каналах, де залишала антиукраїнські коментарі. Після цього, як стверджує слідство, вона почала співпрацювати з російською стороною. Перебуваючи на посаді медсестри, під час оформлення медичних карток українських військових вона збирала конфіденційну інформацію, яку передавала своєму куратору. Крім того, під час проведення процедур вона намагалася вивідати від пацієнтів дані про розташування підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку.

Служба безпеки задокументувала, як після кожного сеансу зв’язку з російським представником підозрювана видаляла листування. Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон, що використовувався для прихованих комунікацій. Жінці інкриміновано ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, викрито та затримано ще трьох агентів РФ, які координували нові ракетні атаки на Україну. Затримані передавали ворогу координати важливих об’єктів оборони та критичної інфраструктури, готуючи підґрунтя для нових ракетних ударів по Україні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ ЗСУ Херсон дані державна зрада колаборант передача даних
Росія масово використовує хімічну зброю проти ЗСУ: відомо про понад 10 тисяч випадків
30 липня 2025, 14:35
За $6-15 тисяч: у Києві та Дніпрі ліквідували схеми ухилення від служби
30 липня 2025, 14:21
Магамедрасулов, підозрюваний у держзраді, був ключовим у справі друга президента Міндіча — ЗМІ
30 липня 2025, 13:37
Всі новини »
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
На Черкащині затримали 32-річного наркодилера під час передачі наркотиків
30 липня 2025, 18:05
У супермаркеті на Івано-Франківщині чоловік намагався накласти на себе руки
30 липня 2025, 17:30
"Батьківщина" проголосувала за закон, що обмежував НАБУ та САП: що вплинуло на це рішення
30 липня 2025, 17:13
"Почала стікати кров’ю": поранену вагітну з Кам’янського рятують у лікарні Дніпра
30 липня 2025, 16:47
Завтра в Україні очікується до +33 градусів і майже без опадів
30 липня 2025, 16:33
На Дніпропетровщині викрили масштабну схему вирубки лісу: збитки – 34 мільйони
30 липня 2025, 16:27
У Рівному викрили жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією
30 липня 2025, 16:12
Передавав "наверх" $60 тисяч на місяць: на Полтавщині затримали керівника Держпродспоживслужби
30 липня 2025, 16:09
На Волині чоловік жорстоко побив собаку й закопав його живцем - тварина дивом вижила
30 липня 2025, 15:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »