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Жительку Херсона визнали винною у державній зраді та засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалено на підставі матеріалів Служби безпеки України. Йдеться про 40-річну медичну працівницю, яка, за даними слідства, передавала російській спецслужбі персональні дані військовослужбовців Збройних сил України.

За інформацією правоохоронців, жінка потрапила у поле зору фсб через свою активність у проросійських Телеграм-каналах, де залишала антиукраїнські коментарі. Після цього, як стверджує слідство, вона почала співпрацювати з російською стороною. Перебуваючи на посаді медсестри, під час оформлення медичних карток українських військових вона збирала конфіденційну інформацію, яку передавала своєму куратору. Крім того, під час проведення процедур вона намагалася вивідати від пацієнтів дані про розташування підрозділів ЗСУ на Херсонському напрямку.

Служба безпеки задокументувала, як після кожного сеансу зв’язку з російським представником підозрювана видаляла листування. Під час обшуків у неї виявили мобільний телефон, що використовувався для прихованих комунікацій. Жінці інкриміновано ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, викрито та затримано ще трьох агентів РФ, які координували нові ракетні атаки на Україну. Затримані передавали ворогу координати важливих об’єктів оборони та критичної інфраструктури, готуючи підґрунтя для нових ракетних ударів по Україні.