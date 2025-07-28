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28 июля 2025, 07:22

Россияне ударили по Херсону: ранен мужчина

28 июля 2025, 07:22
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Около полуночи оккупанты атаковали БпЛА Херсон. В результате удара пострадал местный житель

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

"Из-за вражеского удара 32-летний мужчина получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, обломочные ранения руки и ноги", — говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в среднем состоянии тяжести.

Напомним, в больнице скончалась 66-летняя женщина, которая 26 июля получила ранения в результате российских обстрелов поселка Белозерка Херсонского района.

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