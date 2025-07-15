фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

В результате массированных обстрелов со стороны армии РФ по территории Днепропетровской области в течение последних суток пострадали 4 гражданских

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под огнем оказались громады Никопольского и Синельниковского районов. Российские войска применили тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе, повлекшие разрушение инфраструктуры и пожары.

В Никопольском районе под обстрелы попали Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая громады. Пострадали три человека - мужчины 26 и 64 лет, а также 78-летняя женщина. Все получили ранения разной степени тяжести и проходят амбулаторное лечение. Значительные повреждения получили два многоэтажных дома, более десятка частных домовладений, спортивная школа, хозяйственные постройки, теплица и несколько автомобилей. В результате обстрелов вспыхнули пожары. Также поврежден газопровод и электросети.

В Синельниковском районе атаки зафиксированы в Илларионовской и Великомихайловской громадах. В результате попадания беспилотников ранена 41-летняя женщина. Ее жизни ничего не угрожает – медики оказали помощь на месте. В одном из населенных пунктов поврежден четырехэтажный жилой дом.

Кроме того, уточняется, что ночью оккупанты нанесли удар по Межевской громаде. В результате атаки загорелся частный дом. На местах обстрелов работают аварийные службы, идет фиксация повреждений и документирование последствий преступлений РФ.

Ранее сообщалось, более 600 детей: в Днепропетровской области завершили эвакуацию детей из прифронтовых сел.