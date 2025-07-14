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14 июля 2025, 07:25

Оккупанты атаковали беспилотником жителя Херсона

14 июля 2025, 07:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром, 14 июля, российские войска ударили дроном по Днепровскому району Херсона. В результате атаки пострадал местный житель

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской городской военной администрации, передает RegioNews.

Известно, что российские оккупанты атаковали город около 05:40. Под удар попал 56-летний мужчина. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.

"Он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения левой ноги. Медики оказали ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Потерпевший будет лечиться амбулаторно.

Напомним, вчера российские войска атаковали артиллерией многоэтажку в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского обстрела пострадали два человека.

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