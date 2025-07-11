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11 июля 2025, 18:41

Охраняли камеры пыток, расселяли рашистов и грабили дома: разоблачили 7 коллаборантов в Херсоне

11 июля 2025, 18:41
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фото: СБУ
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Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила еще семерых жителей Херсонщины, подозреваемых в сотрудничестве с российскими захватчиками во время временной оккупации региона

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Задержанные выполняли разные роли – от охранников тюрем до пособников в псевдореферендуме.

Среди фигурантов – отец и сын, которые после захвата города вступили в созданное оккупантами "управление исполнения наказаний". Их привлекли к охране колонии, преобразованной в тюрьму для участников сопротивления. Другим подозреваемым оказался бывший правоохранитель, присоединившийся к отряду "Гром" МВД РФ. Он помогал оккупантам проводить обыски в домах местных жителей, похищать людей и грабить имущество.

Еще одну женщину, жительницу Бериславского района, следствие считает доверенным лицом гауляйтера. Она вселяла окупантов в оставленные дома односельчан. Кроме того, задержана бывшая медицинская работница, возглавившая санаторий после его захвата и переводившая работу учреждения на российское законодательство. Еще одна фигурантка работала в оккупационном филиале пенсионного фонда и публично поддерживала агрессора.

Седьмым подозреваемым стал житель Белозерского района. Во время незаконного голосования, организованного РФ, он ходил по домам и агитировал местных жителей поддержать так называемое "присоединение" Херсона к составу России.

По всем случаям возбуждены уголовные производства. Им инкриминируют коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Херсоне двое экс-железнодорожников будут отвечать в суде за сотрудничество с оккупантами.

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