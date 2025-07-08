Фото: Государственное бюро расследований

Двум бывшим работникам "Укрзализныци" грозит суд за сотрудничество с оккупантами и помощь в обустройстве логистики для армии России в Херсоне

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Государственное бюро расследований завершило досудебное следствие по двум бывшим работникам железнодорожной отрасли, которые во время оккупации Херсона перешли на сторону российских войск. Они способствовали созданию логистической системы на захваченной железнодорожной станции для обеспечения армии рф.

Как сообщают в ДБР, один из обвиняемых – уроженец Пензенской области России – вместе с напарником работал в региональном подразделении "Укрзализныци". После захвата города мужчины сразу же пошли на сотрудничество с оккупационной администрацией. Они не скрывали своей поддержки вооруженной агрессии и открыто выражали приверженность захватчикам.

В дальнейшем предатели возглавили стрелковое подразделение так называемого "военизированного отряда охраны железной дороги". Их основной задачей стала охрана грузов, которые россияне доставляли на станцию "Херсон". Через этот логистический центр проходили поставки оружия, боеприпасов и других материально-технических средств для военных подразделений России.

Ранее сообщалось, что в Луганске взорвали известного коллаборанта и бывшего мэра города.