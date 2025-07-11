фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила ще сімох мешканців Херсонщини, яких підозрюють у співпраці з російськими загарбниками під час тимчасової окупації регіону

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Затримані виконували різні ролі - від охоронців тюрем до пособників у псевдореферендумі.

Серед фігурантів - батько і син, які після захоплення міста вступили до створеного окупантами "управління виконання покарань". Їх залучили до охорони колонії, перетвореної на тюрму для учасників спротиву. Іншим підозрюваним виявився колишній правоохоронець, що приєднався до загону "Грім" МВС РФ. Він допомагав окупантам проводити обшуки у будинках місцевих жителів, викрадати людей та грабувати майно.

Ще одну жінку, мешканку Бериславського району, слідство вважає довіреною особою гауляйтера. Вона вселяла окупантів у залишені будинки односельців. Окрім того, затримано колишню медичну працівницю, яка очолила санаторій після його захоплення та перевела роботу установи на російське законодавство. Ще одна фігурантка працювала в окупаційній філії пенсійного фонду та публічно підтримувала агресора.

Сьомим підозрюваним став житель Білозерського району. Під час незаконного голосування, організованого РФ, він ходив по домівках і агітував місцевих мешканців підтримати так зване "приєднання" Херсонщини до складу Росії.

За всіма випадками відкрито кримінальні провадження. Їм інкримінують колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, у Херсоні двоє ексзалізничників відповідатимуть у суді за співпрацю з окупантами.