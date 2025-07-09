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09 июля 2025, 02:40

Ходил с оружием по селу и "сдавал" соседей: в Одессе судили предателя Херсонщины

09 июля 2025, 02:40
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Получил свой приговор местный житель Херсонской области, добровольно работавший с оккупантами. Он составлял списки соседей, поддерживавших Украину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Одессе судили жителя Херсонской области за государственную измену. Известно, что он был охотником и егерем. В начале полномасштабной войны мужчина был в составе территориальной обороны. Однако в марте 2022 г. он перешел на сторону россиян. Он сдавал россиянам информацию о патриотически настроенных односельчанах, участниках терробороны, охотниках и владельцах оружия, лично участвовал в проведении обысков и изъятии оружия.

Известно по меньшей мере о пятерых жителях поселка, к которым предатель привел русских солдат и лично требовал оружие. Одним из этих людей был отец участника местной самообороны, которого пытали, требуя информацию о других местных патриотах.

На суде он заявил, что действовал по принуждению. По его словам, он якобы тоже был в плену и пережил пытки. Однако его слова опровергались свидетельскими показаниями.

Местные жители лично видели, что он после обысков свободно шел по селу с оружием, хотя люди, не поддерживавшие вооруженную агрессию РФ, не могли тогда так ходить по селу. Вел себя, говорят свидетели, дерзко и без признаков принуждения.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве за государственную измену судили чиновника из Госкосмоса. Он передавал данные русским через свою жену. По его словам, он делал это только ради родственников в РФ, и сам хотел уехать в Россию.

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