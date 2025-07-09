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09 липня 2025, 02:40

Ходив зі зброєю по селу та "здавав" сусідів: в Одесі судили зрадника з Херсонщини

09 липня 2025, 02:40
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Отримав свій вирок місцевий житель Херсонської області, який добровільно працював з окупантами. Він складав списки сусідів, які підтримували Україну

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

В Одесі судили жителя Херсонської області за державну зраду. Відомо, що він був мисливцем і єгерем. На початку повномасштабної війни чоловік був у складі територіальної оборони. Проте в березні 2022 року він перейшов на бік росіян. Він здавав росіянам інформацію про патріотично налаштованих односельців, учасників тероборони, мисливців і власників зброї, особисто брав участь у проведенні обшуків та вилученні зброї.

Відомо про щонайменше п'ятьох жителів селища, до яких зрадник привів російських солдатів та особисто вимагав зброю. Одним з цих людей був батько учасника місцевої самооборони, якого катували, вимагаючи інформацію про інших місцевих патріотів.

На суді він заявив, що діяв під примусом. За його словами, він нібито теж був у полоні та пережив катування. Проте його слова спростовувались показаннями свідків.

Місцеві жителі особисто бачили, що він після обшуків вільно йшов по селу зі зброєю, хоча люди, які не підтримували збройну агресію РФ, не могли тоді так ходити по селу. Поводився він, кажуть свідки, зухвало і без ознак примусу.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше в Києві за державну зраду судили чиновника з Держкосмоса. Він передавав дані росіянам через свою дружину. За його словами, він робив це лише заради родичів у РФ, і сам хотів виїхати до Росії.

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