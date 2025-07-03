Массированные обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 9 гражданских

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За прошедшие сутки российская армия атаковала более 35 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали девять гражданских

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Оккупанты били по социальной, критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и семь частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственное сооружение и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", — говорится в сообщении.